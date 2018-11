Frankrikes statsminister på historisk slagmark i Vietnam

Frankrikes statsminister Édouard Philippe besøkte lørdag Diên Biên Phu i Vietnam, der slaget som markerte slutten på den franske kolonitiden sto.

Philippe ankom Vietnam fredag. Han er den andre høytstående franske lederen som besøker det historiske stedet etter president François Mitterrand i 1993. Hans besøk i Vietnam avsluttes søndag.

– Det er vanskelig å se for seg at dette i flere måneder var åsted for harde kamper, sa Philippe etter å ha blitt vist rundt i et tidligere fransk underjordisk kommandosenter.

Philippe uttalte før besøket at reisen til Diên Biên Phu, sammen med flere franske veteraner, vil gi en mulighet til å vise respekt for de tusenvis som kjempet.

13.000 personer ble drept på begge sider av krigen i løpet av det 56 dager lange slaget i den avsidesliggende dalen i 1954. Franske soldater og fremmedlegionærer, som var bedre utstyrt, men i undertall, ble til slutt omringet og nedkjempet av vietnamesiske kommuniststyrker. Det ydmykende nederlaget betydde slutten på den franske kolonitiden i Vietnam.

Vietnam ble deretter splittet i to–en kommunistisk nordlig del og en amerikanskvennlig sørlig del. Det var bakteppet for at USA trådte inn i stadig større grad. To tiår med krig endte til slutt med gjenforening og amerikansk nederlag i Vietnamkrigen i 1975.

I dag er Frankrike en av Vietnams viktigste allierte, med militærsamarbeid og utstrakt handel.

(©NTB)

