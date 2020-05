Frankrikes tidligere president Valéry d'Estaing etterforskes

Frankrikes tidligere president Valéry Giscard d'Estaing etterforskes i en sak som handler om et overgrep, opplyser påtalemyndigheten i Frankrike.

D'Estaing (94) var president i Frankrike fra 1974 til 1981.

Bakgrunnen for etterforskningen er beskyldninger fra en tysk journalist om et seksuelt overgrep etter et intervju i 2018.

Journalisten Ann-Kathrin Stracke sier d'Estaing flere ganger tok henne på baken, opplyser statsadvokaten i Paris.

