Fransk akademiker fengslet i Iran siden juni

En fransk sosiolog sitter fengslet i Iran, bekrefter franske myndigheter etter å ha holdt saken hemmelig siden juni.

Sosiologen Roland Marchal og hans fransk-iranske kollega, sosialantropologen Fariba Adelkah, ble pågrepet i Iran i juni. Begge arbeider ved det prestisjefylte universitetet Sciences Po i Paris.

Marchal forsker på afrikanske borgerkriger, mens Adelkah er ekspert på sjiaislam. Hun har skrevet mye om både Iran og Afghanistan. Det er ikke klart hva de anklages for.

Iranske myndigheter meldte i juli at Adelkah var pågrepet, men oppga ikke hvorfor. Onsdag bekreftet det franske utenriksdepartementet og forskningsstiftelsen FASOPO at også Marchal var pågrepet. FASOPO varslet franske myndigheter om at paret var savnet 25. juni. Onsdag la forskningsgruppen ut portretter av de to på sin hjemmeside.

På anmodning fra franske myndigheter har gruppen holdt saken hemmelig inntil avisen Le Figaro omtalte den tirsdag. Avisartikkelen handlet også om den iranske dissidenten Rouhollah Zam, som har levd i eksil i Frankrike, men som nå er pågrepet i Iran, ifølge Revolusjongardens etterretningstjeneste. Saken ble kjent tidligere i uken.

Utenriksdepartementet i Paris fordømte onsdag pågripelsene av alle tre. Sakene vil trolig gjøre det vanskeligere for franske myndigheter å bidra til å dempe spenningene mellom USA og Iran.

Mens Marchal har fått flere besøk av representanter for franske myndigheter, har Adelkah blitt nektet dette. Hun har dobbelt statsborgerskap, noe Iran ikke anerkjenner.

