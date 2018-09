Fransk domstol frigir deler av beslaglagte midler fra Marine Le Pens partikontor

En fransk ankedomstol frigir halvparten av beslaget på 2 millioner euro i EU-midler som Marine Le Pens parti Nasjonal samling var anklaget for å ha misbrukt.

Beslutningen onsdag kom etter at Le Pen hadde sagt at partiets overlevelse avhenger av å ha penger til å dekke løpende kostnader som lønn og leie av lokaler.

En fransk domstol besluttet i juni å tilbakeholde 2,04 millioner euro, som utgjør nesten halvparten av de 4,5 millioner euroene som Nasjonal samling, tidligere kjent som Nasjonal front, var tildelt for inneværende år.

Beløpet ble beslaglagt som del av etterforskningen om at partiet hadde misbrukt EU-midler som er ment å brukes til å lønne partirepresentanter i EU-parlamentet, til lønn og partiarbeid i Frankrike.

Le Pen avviser å ha gjort noe galt og kalte beslaget i juni «et angrep på demokratiet». Hun anklaget også dommerne for å forsøke å ødelegge partiet.

Le Pen fikk støtte fra andre franske partier.

– Prinsippet i et demokratisk land er at et beslag ikke skal true partiets videre eksistens, sa leder Olivier Faure i sosialistpartiet til Europe Radio 1 i juli.

Leder i sentrumspartiet UDI, Jean-Christophe Lagarde, sa Le Pen har «rett til å protestere» og at dommerne burde ha ventet til det forelå dom i saken før støtten ble fryst.

Både Le Pen og partiet ble satt under formell etterforskning i fjor. EU-parlamentet beordret Le Pen i fjor til å tilbakebetale 298.000 euro.

(©NTB)

