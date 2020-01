Fransk erkebiskop frikjent for å dekke over overgrep

Philippe Barbarin nektet for å ha gjort noe galt. Bildet er fra ankerettssaken i november i fjor. Foto: Laurent Cipriani / AP / NTB scanpix. Foto: (NTB scanpix)

En fransk domstol har frikjent erkebiskopen i Lyon for anklager om at han dekket over seksuelle overgrep mot mindreårige.

