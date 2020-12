Fransk kilde: Britene med store brexit-innrømmelser

Storbritannia har kommet med store innrømmelser i brexit-samtalene, ifølge en fransk regjeringskilde.

Ifølge kilden dreier de britiske innrømmelsene seg om det som omtales som svært viktige punkter innen fiskeri.

Fiskeri er en av de siste sakene som fortsatt blokkerer gjennombrudd for en handelsavtale når det nå gjenstår åtte dager til Storbritannia forlater EU.

Kilden sier ikke noe om hvorvidt innrømmelsene onsdag kveld er nok til å dra i land en avtale. Men onsdag ettermiddag opplyste EU-kilder at en brexitavtale kan være få timer unna. Overfor Bloomberg sa kilder at et utkast er klart, mens en britisk kilde sa at en enighet langt fra er sikkert ennå.



