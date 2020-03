Fransk lyntog sporet av ved Strasbourg – lokfører skadd

Lokomotivet på et fransk lyntog på vei fra Strasbourg til Paris har sporet av. Lokføreren er skadd, melder det statlige togselskapet SNCF.

– Lokomotivet på TGV-toget har sporet av ved Ingenheim, cirka 30 kilometer nordvest for Strasbourg, opplyste en talskvinne for SNCF torsdag morgen.

Foreløpig har hun ingen opplysninger om at andre enn lokføreren er skadd.

Ifølge Le Parisien ble lokføreren alvorlig skadd og måtte hentes med helikopter. Avisen skriver også at de fire første vognene sporet av.

En av passasjerene i den første vogna sier til France Bleu Alsace at det kom et plutselig brak, at toget bremset og deretter sporet av, men ingen av vognene veltet.

Ingen i vogna ble skadd, men de ble svært oppskaket, ifølge passasjeren.

(©NTB)