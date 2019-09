Fransk politi flytter 1.000 mennesker fra leir ved Dunkerque

Rundt 1.000 migranter er flyttet fra en idrettshall ved byen Dunkerque etter at en domstol har slått fast at leiren både er helsefarlig og et sikkerhetsproblem.

Ordføreren i Grande-Synthe åpnet i desember 2018 opp en idrettshall for familier som bodde utendørs og som trengte beskyttelse mot kulden. Siden har stedet vokst til en større leir der rundt 800 flyktninger og migranter sover i telt rundt den stappfulle idrettshallen. Om lag 170 personer, de fleste irakiske kurdere, har fått plass inne i hallen. Politiaksjonen begynte tirsdag morgen. De første som ble satt på busser, var unge menn og gutter som reiser alene. Alle ble flyttet til mottak der de kan søke om asyl. Familiene skulle flyttes senere. Det aktuelle området har blitt et samlingssted for irakiske kurdere, og de siste årene har myndighetene flere ganger revet leirer. De fleste av dem oppholder seg ved havnebyen Dunkerque i håp om å komme seg over til Storbritannia. En domstol i byen Lille ga tidligere i september ordre om at idrettshallen skulle stenges etter klager fra lokale myndigheter og innbyggere som viste til vold og forsøpling. I tillegg skal menneskesmuglere ha operert i leiren. (©NTB)