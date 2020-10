Fransk smitterekord: Over 30.000 nye tilfeller

Frankrike har for første gang registrert over 30.000 nye koronatilfeller på et døgn. Det siste døgnet er det registrert 30.621 nye tilfeller.

Frankrike erklærte onsdag at det innføres nasjonal helsekrisetilstand igjen fra lørdag på grunn av økende smittetall. Torsdag passerte landet for første gang grensen på 30.000 nye tilfeller på ett døgn. Økningen på 30.621 nye tilfeller er et markant hopp fra dagen før, da det ble registrert 22.591 nye tilfeller. Frankrike innfører portforbud i Paris og en rekke storbyer fra lørdag. Det siste døgnet er det også registrert 88 nye koronadødsfall, mens 77 nye personer innlagt på sykehus med koronasykdom. (©NTB)

