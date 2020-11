Franske folkevalgte vil endre på omstridt lovforslag

Lovforslaget som innebærer at det blir forbudt å ta bilder av politiet i Frankrike, skal skrives om, opplyser en talsmann for landets regjeringsparti.

Forslaget er blitt sterkt kritisert og har de siste dagene ført til store demonstrasjoner.

Ifølge en talsmann for partiet til president Emmanuel Macron, La République en Marche, kommer partiets parlamentarikere snart til å legge fram et nytt forslag. Det er snakk om en fullstendig omskrevet versjon av det første forslaget når det gjelder avsnittet om omhandler fotografering av politibetjenter og spredning av disse, ifølge partiets parlamentariske leder, Christophe Castaner.

Den siste tiden har to tilfeller av grov politivold fått stor oppmerksomhet i Frankrike. I det ene tilfellet brukte politiet makt for å tømme en teltleir med migranter, mange av dem unge afghanere. Få dager senere dukket det opp en video som viser at politiet mishandler en svart musikkprodusent. Fire politibetjenter er nå siktet for sistnevnte hendelse, som ble filmet.

Videoen dukket opp samtidig som regjeringen har foreslått en ny fransk sikkerhetslov som vil begrense folks muligheter til å filme politifolk i tjeneste. Regjeringen mener loven skal beskytte politiet, mens kritikere mener den truer pressefriheten.

Lørdag ble det arrangert demonstrasjoner mot lovforslaget over hele landet. Minst 130.000 mennesker deltok i protestene, mens demonstrantene selv mener de samlet nærmere en halv million. Flere titall politifolk ble skadd i sammenstøt, og over 80 demonstranter ble pågrepet.

Fransk politi har lenge blitt anklaget for å bruke brutale metoder under demonstrasjoner, og de beskyldes også for rasisme mot svarte og arabiske minoriteter.

(©NTB)

Reklame Siste sjanse: 10 superkupp du gjør på Cyber Monday