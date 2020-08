Franske helsemyndigheter slår koronaalarm for Paris og Marseille

Helsedirektøren i Frankrike ser med bekymring på smitteoppblomstringen i Paris og Marseille, og myndighetene innfører nå strengere tiltak i byene.

En sterk økning i smitte i de to franske storbyene har fått helsedirektør Jerome Salomon til å erklære dem som risikosoner for koronaviruset.

– Situasjonen blir verre og verre for hver uke. Flere og flere tester positivt og trenger sykehushjelp. Vi må reagere før vi får enda flere dødsfall, sier helsedirektøren på fransk radio.

De to byene ble fredag klassifiserte som aktive smittesoner, noe som innebærer at lokale myndigheter kan sette inn strengere tiltak. Torsdag hadde Frankrike over 2.500 nye koronatilfeller.

(©NTB)