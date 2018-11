Franske hoteller går til søksmål mot Airbnb

Frankrikes største hotellorganisasjon går til søksmål mot Airbnb, som de mener unnlater å ta hensyn til nye regler som er ment å tøyle virksomheten.

I søksmålet blir Airbnb anklaget for med vitende og vilje å se gjennom fingrene med at noen av rommene og leilighetene blir leid ut langt oftere enn den tillate grensen på 120 dager i året.

UMIH, som er Frankrikes største bransjeorganisasjon for hotellnæringen, anklager også det amerikanske nettselskapet for å videreformidle utleie av eiendommer som mangler registreringsnummer.

Kravet om registreringsnummer ble nylig innført i Paris og en rekke andre franske byer for å hindre at privatpersoner bruker boligene sine til forretningsvirksomhet på fulltid.

- Hvis vi antar at 1 prosent av de oppførte boligene på Airbnb er uten tillatelse, så er det totale tapet for hotellbransjen på titalls millioner euro hvert år, heter det i stevningen, som ble levert inn tirsdag.

Det første rettsmøtet i forbindelse med saken er satt til 14. februar neste år. UMIH krever en symbolsk sum på 143 euro (1.365 kroner) i erstatning. Det er nøyaktig samme beløp som en person i Paris tok i døgnleie for leiligheten sin inntil han tidligere i år ble dømt for ulovlig utleie.

UMIH krever også 50.000 euro for å dekke saksomkostningene.

Paris har stått i front i Frankrike i et forsøk på å tøyle Airbnb og andre nettsteder som formidler overnattingssteder til turister og andre som er på jakt etter et sted å bo i en kortere periode. Grunnen er både at denne formen for utleie driver opp boligprisene, og at utleierne ofte unnlater å skatte av inntektene.

(©NTB)

