Franske IS-kvinner har rømt fra syriske fengsler

13 franske kvinner som satt fengslet i Syria mistenkt for å være jihadister og IS-tilhengere, har rømt, opplyser en fransk organisasjon.

Blant rømlingene er Hayat Boumedienne, som var kjæresten til mannen som i januar 2015 drepte fire personer i et jødisk supermarked i Paris, to dager etter angrepet på satiremagasinet Charlie Hebdo.

Det er Senter for terroranalyse (CAT) i Paris som onsdag oppgir at hun og tolv andre franske kvinner har rømt. De fleste satt fanget i leirene Al-Hol og Ain-Issa i Nord-Syria, og til sammen utgjør de en tidel av de franske kvinnene som holdes fanget i Syria fordi de mistenkes for å være IS-tilhengere.

Dette viser at lokale myndigheter i Syria ikke kan garantere at utenlandske jihadister forblir fanget, mener Jean-Charles Brisard, en av CATs grunnleggere.

– Den største risikoen er at jihadister vil spre seg og enten styrke jihadistiske organisasjoner i Syria eller Irak, forsøke å starte hellig krig et annet sted, eller, i noen tilfeller, vende tilbake i hemmelighet til Europa og gjennomføre angrep der, sier han.

Ifølge Brisard er det flere andre kjente kvinner blant dem som har rømt.

– Noen var gift med kjente jihadister, andre laget propaganda og dukket opp i magasinene til IS, sier han.

