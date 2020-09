Franske soldater drept i angrep i Mali

To franske soldater er drept i et angrep i Mali under en antiterroraksjon, opplyser Frankrikes president Emmanuel Macron.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Soldatene satt i et pansret kjøretøy da det ble rammet av det presidenten lørdag kveld omtalte som et eksplosivt angrep. Kjøretøyet ble ødelagt i angrepet, som fant sted i Tessalit nord i Mali, der soldatene var på et antiterroroppdrag i den konfliktfylte Sahel-regionen. Frankrike har rundt 5.100 soldater som inngår i Barkhane-operasjonen. Soldatene kjemper mot terrorgrupper i Sahel-regionen, blant dem noen som har sverget troskap til IS eller al-Qaeda. I forrige måned ble Mali kastet ut i politisk uro da president Ibrahim Boubacar Keita ble tvunget til å gå av under et militærkupp. En militærjunta overtok makten. Macron har understreket behovet for umiddelbar sivil, politisk overgang i landet. (©NTB)