Franskmenn får lov til å gå ut for å adoptere forlatte kjæledyr

En kvinne er ute og lufter hunden i Paris. Om lag 5.000 dyr står i kø for å få et nytt hjem. Foto: François Mori / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Frankrike lar personer gå ut hvis det er for å adoptere et kjæledyr. Dyrebeskyttelsen har ropt varsku om at svært mange dyr trenger et nytt hjem.

Frankrike er ett av flere land som har innført nærmest portforbud i kampen mot koronaviruset. Men lørdag ble det klart at personer som ønsker å adoptere et dyr, får unntak. For tre uker stengte en forening for omplassering av dyr sine 62 sentre i tråd med myndighetenes pålegg. Men nå ber foreningen om at bestemmelsen må revurderes fordi sentrene med eierløse dyr begynner å bli fulle. 5.000 dyr befinner seg i sentrene som har plass til 6.000. Innenriksminister Christophe Castaner understreker at folk må velge seg ut et kjæledyr på nettet før det blir hentet. (©NTB)