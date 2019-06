Frederiksen innleder forhandlinger

Sosialdemokratenes leder i Danmark Mette Frederiksen (i midten) vant valget sammen med de andre partiene i rød blokk onsdag. Nå skal hun møte de andre partiene for å sondere mulighetene for å danne regjering. Foto: Rene Schutze / Ritzau NTB scanpix via AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)