Frederiksen: Vår invitasjon til Trump står fast

Danmarks statsminister Mette Frederiksen (t.h.) under en pressekonferanse i Nuuk på Grønland mandag. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau NTB scanpix via AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Danmarks statsminister Mette Frederiksen sier at invitasjonen til Donald Trump står fast, og at hun er overrasket over avlysningen av statsbesøket.

På en pressekonferanse i København onsdag sa Frederiksen at hun er «ergerlig og overrasket» over avlysningen, som kom etter at Danmark avviste Trumps ønske om å kjøpe Grønland. – Jeg har i likhet med mange andre sett fram mot besøket, og fremfor alt til å markere det sterke bilaterale samarbeidet. USA er en av våre viktigste allierte, sa Frederiksen. – Vårt ønske om et forsterket strategisk samarbeid står fast, derfor står invitasjonen fast, sa hun videre. Trump skulle etter planen ha besøkt Danmark 2. og 3. september etter et besøk i Polen. Men tirsdag ga han beskjed om at det ikke lenger var aktuelt fordi Frederiksen ikke ville diskuterer et ev. salg av det selvstyrte territoriet. Frederiksen har avvist Trumps forespørsel om å kjøpe Grønland og kalt den absurd. Hun har også understreket at Danmark ikke kan selge Grønland, den beslutningen er det kun Grønland som kan ta. (©NTB)