Fredsprisvinner Nadia Murad håper fredsprisen kan gi ofrene mot

Nadia Murad håper fredsprisen vil bidra til at flere kvinner våger å snakke om at de er blitt utsatt for seksualisert vold uten at de risikerer å bli utstøtt.

– Mitt håp er at alle kvinner som snakker om at de er blitt utsatt for seksualisert vold, blir akseptert og hørt, og at de føler at det er trygt å snakke om sine erfaringer, sa Murad (25) da hun mandag holdt sin første pressekonferanse etter fredagens fredspristildeling.

Murad deler nobelprisen med den kongolesiske gynekologen Denis Mukwege, og hun åpnet med å si at hun er stolt over å dele prisen med ham, med yazidiene og med alle kvinner som er blitt utsatt for seksualisert vold brukt som våpen i krig.

– Prisen er en stor ære, men det følger også med et stort ansvar, sa Murad etter å ha inntatt podiet.

– Kan ikke stå alene

Hun understreket at det må mer til enn en fredspris for å gi yazidiene og alle ofre for seksualisert vold rettferdighet og oppreisning, og at dette er en kamp som hun ikke kan føre alene.

– Det trengs en internasjonal innsats. Jeg ber alle regjeringer i verden bekjempe folkemord og seksualisert vold, sa Murad.

Det var en alvorlig og preget fredsprisvinner som møtte pressen i National Press Club i Washington. Journalistene hadde på forhånd fått beskjed om at det ikke var lov å stille politisk ladde spørsmål.

Murad opplevde selv å bli bortført og misbrukt av IS sammen med sine to søstre under folkemordet i 2014. Men i motsetning til mange andre kvinner greide hun å flykte. De brutale IS-angrepene førte imidlertid til at hun mistet begge foreldrene og seks av sine ni brødre.

– Må stilles til ansvar

Nå mener hun at det er viktig at de som begikk overgrepene, ikke blir drept, men stilles til ansvar slik at ofrene kan få en form for rettferdighet.

På spørsmål om hvordan hun skal bruke prispengene, svarte hun at alt skal gå til arbeidet hun er engasjert i – for yazidier, kurdere og andre forfulgte minoriteter. Men hun fastslo også at en halv million dollar ikke er nok til å hjelpe hundretusener av yazidier som ble rammet av IS' herjinger.

– Det er verken til å kjøpe tilbake alle kvinner og barn som fortsatt sitter i IS-fangenskap, til bygge opp landsbyene som ble ødelagt, eller sørge for at 350.000 yazidier kan forlate flyktningleirene og flytte hjem, framholdt hun. (©NTB)

