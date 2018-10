Fredsprisvinnerens bror til NRK: - Nadia gråter nå

Familien er svært lykkelig, sier fredsprisvinnerens bror.

Fredsprisen for 2018 går til kongolesiske legen Denis Mukwege og irakiske Nadia Murad. De to får fredsprisen for sin kamp mot seksualisert vold.

Broren til Nadia Murad, Sauran Murad, sier til NRK at familien er svært lykkelig over nyheten om at Nadia har mottatt Nobels fredspris.

- Nadia gråter nå, sier Sauran Murad ifølge NRK.

Den ene av prisvinnerne, Nadia Murad, er selv offer for krigsforbrytelser.

- Hun har vist et usedvanlig mot ved å fortelle om sin egen lidelse og tale ofrenes sak, heter det i Nobelkomiteens begrunnelse for prisen.

Nadia Murad tilhører yazidiminoriteten i det nordlige Irak, der hun levde med sin familie i den avsidesliggende landsbyen Kocho. I august 2014 gikk ekstremistgruppa IS til et brutalt og systematisk angrep på flere landsbyer i Sinjar-distriktet. Formålet var å utrydde yazidibefolkningen.

Nadia Murad er én av anslagsvis 3000 yazidi-jenter og -kvinner som er blitt utsatt for voldtekt og andre overgrep fra IS' side.

- Overgrepene var planmessige, og inngikk i en militær strategi. De fungerte derved som et våpen i kampen mot yazidier og andre religiøse minoriteter, skriver Nobelkomiteen.

- Nobelkomitéen har med denne prisen hedret alle ofre for seksualisert vold i krig og konflikt. Vinnernes arbeid har hjulpet tusenvis av kvinner. Viktig i arbeidet for FN resolusjon 1325, kommenterer Aniken Huitfeldt, leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomite på Twitter.

- Verdige vinnere av Nobels fredspris. På hver sin måte har den kongolesiske gynekologen Denis Mukwege og IS-overlevende Nadia Murad bidratt til å synliggjøre seksualiserte overgrep i krig, slik at gjerningsmennene stilles til ansvar. Gratulerer! skriver barne- og likestillingsminister Linda H. Helleland (H) på Twitter.

Berømmer nobelkomiteen

FN-sambandets generalsekretær Anne Cathrine da Silva berømmer Nobelkomiteen for å sette søkelys på menneskerettigheter og ytringsfrihet med årets fredspris.

– Det er viktig at menneskerettigheter og ytringsfrihet nå settes på dagsorden, sier da Silva til NTB.

Hun kaller årets fredspris en «anerkjennelse av sammenhengen mellom fred og menneskerettigheter».

- Meget fortjent

- En meget fortjent Nobel-pris for to veldig modige personer som har kastet lys over temaet seksuell vold i konflikter, skriver Sveriges utenriksminister Margot Wallström på Twitter.

EUs president Donald Tusk gratulerer årets fredsprisvinnere:

«De har min dypeste respekt for motet, medfølelsen og menneskeligheten de viser i sin daglige kamp», skriver Tusk på Twitter om de to fredsprisvinnerne. EU ble tildelt Nobels fredspris i 2012.

