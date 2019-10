Frelimo favoritt ved valget i Mosambik

Valglokalene åpnet tirsdag morgen i Mosambik til et valg som blir en test på hvor solid en nylig inngått fredsavtale med den væpnede opposisjonen er.

President Filipe Nyusi fra regjeringspartiet Frelimo avla stemme da valglokalene åpnet klokka 7, og det er ventet at han vinner klart over Renamo, den tidligere opprørsgruppa som nå er det viktigste opposisjonspartiet.

En fredsavtale ble undertegnet i august mellom regjeringen og Renamo etter flere år med sammenstøt og uro, og mange år tidligere med borgerkrig. Avgjørende for landets framtid er at Renamo aksepterer valgresultatet.

Frelimo har styrt Mosambik siden uavhengigheten fra Portugal i 1975, men Renamo med sin presidentkandidat Ossufo Momade nyter en viss popularitet på landsbygda.

Også Daviz Simango, som er borgermester i Beira lenger nord i landet, stiller til valg som president.

Mosambik har 30 millioner innbyggere, og 13 millioner av dem er registrert som velgere. De skal stemme både på president, nasjonalforsamling og lokale myndigheter.

Usikkerhet rår i deler av landet, og minst ti valglokaler vil ikke åpne i den nordligste Cabo Delgado-provinsen fordi myndighetene ikke kan garantere at de kan beskytte mot angrep fra en obskur islamistisk bevegelse.

I Beira og de sentrale delene av landet vil valget gå som normalt til tross for at området i rask rekkefølge tidligere i år ble hardt rammet av to sykloner, Idai og Kenneth.

(©NTB)