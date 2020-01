Friedman: Israel kan annektere bosetninger når som helst

USAs ambassadør David Friedman sier at president Donald Trumps plan ikke innebærer at Israel må vente med å annektere bosetningene på Vestbredden.

Trumps plan innebærer at Israel får beholde bosetningene i de okkuperte områdene, til tross for at FNs sikkerhetsråd har slått fast at de er ulovlige og i strid med folkeretten.

Planen legger imidlertid opp til en fire år lang overgangsperiode, der Israel ikke får anledning til å etablere nye bosetninger.

De eksisterende bosetningene, der det i dag bor nærmere 800.000 israelere, kan imidlertid annekteres når som helst, ifølge Friedman.

– Israel trenger ikke å vente, sier han.

Trumps valg av Friedman som ambassadør vakte protester ettersom han tidligere har bidratt med betydelige pengegaver til den ulovlige israelske bosetningen Beit El på den okkuperte Vestbredden.

