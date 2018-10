Frihandelsavtale med Kina tidligst klar til neste år

Norge og Kina blir ikke enige om en frihandelsavtale i år, ifølge næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) – som likevel er fornøyd med framgangen.

– Arbeidet med avtalen går bra, men vi er ikke i mål, sier Isaksen til NTB.

Isaksen er på plass i Beijings i forbindelse med det norske statsbesøket. En rekordstor næringslivsdelegasjon er med på besøket, og norske bedrifter skal undertegne en rekke avtaler.

Statsråden tør imidlertid ikke anslå når det eventuelt blir mulig å undertegne en frihandelsavtale med verdens nest største økonomi.

– Men vi er ikke ferdig i løpet av året. Det kan jeg helt sikkert si.

– Må enes om verdigrunnlag

Saken er ifølge næringsministeren høyt prioritert fra både norsk og kinesisk side, men en del utfordringer står fortsatt i veien.

– Frihandelsavtaler i vår tid er ikke bare enkle dokumenter som sier at den tollsatsen skal litt ned. Det dreier seg om hele spekteret av økonomiske spørsmål fra tjenester til varehandel, påpeker Isaksen.

Siste forhandlingsrunde med kineserne var i Beijing for noen uker siden.

– Vi er opptatt av å få bedre tilgang for norske bedrifter og få norske varer inn i Kina, men det er også sånn at vår posisjon er at vi også vil ha frihandelsavtaler som sier noe om felles verdigrunnlag for landene. Det er ikke nødvendigvis uproblematisk for Kina, sier han.

Startet i 2008

Frihandelsforhandlingene startet allerede i 2008, men stoppet opp på grunn av isfronten som oppsto da den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo ble tildelt Nobels fredspris i 2010.

I 2016 inngikk Norge og Kina en avtale om normalisering, slik at forhandlingene kunne gjenopptas.

(©NTB)

Mest sett siste uken