Frode Berg fengsles i ytterligere to måneder

Spionsiktede Frode Berg (62) må sitte varetektsfengslet i Russland i ytterligere to måneder. I forkant av fengslingsmøtet var Berg imidlertid optimistisk.

Ifølge NRK er onsdagens kjennelse i Lefortovo-domstolen at Berg blir varetektsfengslet i minst to måneder til.

– Nå ser jeg en ende på dette, sa Berg til VG gjennom gitteret i rettssalen.

Kirkenes-mannen ser bedre ut denne gang enn ved de to siste fengslingene, ifølge avisa. Men Bergs to advokater, forsvarere Ilja Novikov og Brynjulf Risnes, deler ikke Bergs optimisme og opplyser til NTB at de ikke har tro på at Berg vil være ute av fengsel i nærmeste framtid.

– Vi forventet en forlengelse og ser på dagens fengslingsmøte som standard prosedyre, sier Novikov.

Ble lovet raskere saksgang

Novikov sier imidlertid at han i forkant av møtet ble lovet raskere saksgang av domstolen, og en kjennelse allerede i september eller oktober.

– Jeg vet ikke om jeg stoler på dette løftet, men tid betyr noe. Frode Berg lider av manglende fysisk aktivitet og vil ha frisk luft, sier han.

I begynnelsen av mai ble fengslingen av den norske 62-åringen forlenget med tre måneder. Berg anket avgjørelsen, men fikk ikke medhold. Novikov sa i forbindelse med ankebehandlingen at han trodde Berg ville bli sittende i fengsel i minst ett år.

Også advokat Brynjulf Risnes tror saken kan drøye i lang tid.

– Dagens kjennelse er en ytterligere bekreftelse på det, og det er bekymringsfylt. Vi frykter at han kan sitte inne lenge, sier han til NTB onsdag.

Prøver å holde motet oppe

Advokaten håper på en norsk/russisk-avtale før en eventuell dom, men kommer det en dom, mener han at flere alternativer bør prøves, inkludert benådning.

– Både ambassaden og Novikov opplyser at Berg er stadig mer urolig. Han er bekymret for at dette kan ta lang tid. Samtidig prøver han å holde motet oppe, sier Risnes.

Berg, en tidligere grensekontrollør, ble pågrepet av det russiske sikkerhetspolitiet FSB i Moskva 5. desember i fjor. Han hadde da på seg 3.000 euro i kontanter. Nordmannen er anklaget for å ha forsøkt å skaffe hemmelige dokumenter om den russiske nordflåten og er siktet for spionasje.

Berg har forklart at han ble narret i en felle. Han skal ha blitt bedt av nordmenn om å overlevere pengesummen i Moskva og har selv innrømmet å ha jobbet for norsk etterretning.

(©NTB)

Mest sett siste uken