Frode Berg i nytt fengslingsmøte mandag

Frode Berg blir framstilt for forlenget fengsling i Lefortovo-domstolen i Moskva mandag klokka 9 lokal tid.

Det opplyser Bergs russiske forsvarer, advokat Ilja Novikov, til NTB.

Rettssaken mot Berg er ventet å starte i oktober eller november.

Berg ble pågrepet av det russiske sikkerhetspolitiet FSB i Moskva 5. desember i fjor. Han hadde da på seg 3.000 euro i kontanter. Nordmannen er anklaget for å ha forsøkt å skaffe hemmelige dokumenter om den russiske nordflåten og er siktet for spionasje.

Berg har forklart at han ble narret i en felle. Han skal ha blitt bedt av nordmenn om å overlevere pengesummen i Moskva og har selv innrømmet å ha jobbet for norsk etterretning.

Etter at en russisk statsborger i forrige uke ble pågrepet og siktet for spionasje i Norge, uttalte Bergs norske advokat, Brynjulf Risnes, at han øynet en mulighet for å få Berg utlevert til Norge.

– Dette øker jo sjansen for en utveksling dersom siktelsen og fengslingen blir stående over tid, sa Risnes til NTB søndag.

