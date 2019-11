Frode Bergs advokat til TV 2: Hjemreise ennå ikke planlagt

Frode Bergs norske advokat, Brynjulf Risnes, opplyste til TV 2 lørdag at det ikke er planlagt når den spiondømte nordmannen reiser tilbake til Norge.

Representanter for Bergs familie opplyser til kanalen at familien heller ikke vet når han kommer hjem. De befinner seg for tiden i Oslo, der de venter på at Berg skal komme.

Berg, som tidligere i år ble dømt for spionasje i Russland etter å ha blitt pågrepet i Moskva i desember i fjor, varslet i en Facebook-video lørdag at han vil holde en pressekonferanse «i nærmeste fremtid».

Risnes opplyser til TV 2 at denne pressekonferansen vil bli avholdt tidligst på tirsdag, trolig i Oslo.

Berg ble overlevert til personer fra norske myndigheter i Litauen fredag, som del av en fangeutveksling.

