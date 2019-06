Frontline-mannskap takker Iran på iransk TV

Iransk TV har vist bilder av mannskapet som ble reddet fra tankskipet Front Altair. Et av besetningsmedlemmene takker Iran og sier «alt er OK».

Innslaget på engelskspråklige Press TV begynner med et opptak av de 23 besetningsmedlemmene i et rom.

Tilsynelatende ser de på en TV-overført tale av Irans øverste leder, ayatolla Ali Khamenei.

– Alt er OK, sier en russisk mann som forteller at han er en av de øverste offiserene på Front Altair. Han takker Iran for landets gjestfrihet.

Press TV hevder at innslaget motbeviser påstander om at Iran ikke har hjulpet mannskapet på oljetankeren.

Front Altair er eid av rederiet Frontline, som kontrolleres av milliardæren John Fredriksen. Oljetankeren var ett av to skip som ble rammet av eksplosjoner utenfor kysten av Iran i Omanbukta torsdag.

USA mener Iran sto bak angrepene, noe iranske myndigheter benekter.

Mannskapet på Front Altair består av elleve russere, elleve filippinere og en person fra Georgia. Frontline har opplyst at de først ble reddet av et sørkoreansk skip og deretter overført til et iransk marinefartøy.

Besetningsmedlemmene ble tatt med til Iran, og Frontline jobber for å få dem tilbake til sine hjemland så raskt som mulig.

