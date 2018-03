Frp-ere reagerer på at Per Sandberg deltok på Iran-fest

Fungerende justisminister Per Sandberg (Frp) får kritikk av partifeller etter å ha deltatt på en persisk nyttårsfest i regi av den iranske ambassaden.

Lørdag arrangerte den iranske ambassaden i Oslo en fest for å markere Nowruz, som er persisk nyttår. Nyttårsfesten ble avholdt i et festlokale i Oslo. Den iranske ambassaden har lagt ut bilder fra festen på det sosiale nettverket Telegram.

Bildene fra festarrangementet viser at Norges fungerende justisminister Per Sandberg (Frp) sitter på fremste rad og følger med på underholdningen fra scenen.

- Ja, jeg deltok, og det var en fantastisk kveld med hyggelige mennesker, skriver Sandberg i en tekstmelding til Nettavisen.

- Festen var i regi av den iranske ambassaden?

- Ambassaden arrangerer på vegne av det iranske folk, skriver Sandberg, som poengterer at han også er fiskeriminister.

Sandberg har tidligere vært i Iran for å promotere norsk fisk. Sandberg påpeker videre i tekstmeldingen at Nowruz står på UNESCOs immaterielle verdensarvliste og markeres som internasjonal FN-dag.

Fiskeriminister Sandberg ble utnevnt til fungerende justisminister etter at Sylvi Listhaug (Frp) trakk seg forrige uke.

Iran Human Rights sier at flere iranere i Norge stusser over at Norges justisminister deltok på et arrangement som ble arrangert av den iranske ambassaden.

- Alle har blitt veldig overrasket av å se Per Sandberg der, sier leder i Iran Human Rights, Mahmood Amiry-Moghaddam, til Nettavisen.

- Dette kan brukes av ambassaden til å vise at Iran har både legitimitet og støtte fra Norge. Jeg tenker det er svært lite musikalsk at vår justisminister sender slike signaler til et regime som bare i januar måned henrettet tre personer som ble dømt til døden som mindreårige, sier Amiry-Moghaddam.

Tybring-Gjedde: - Uheldig og unødvendig

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) mener det er både uheldig og unødvendig at en norsk statsråd deltar på et slikt arrangement som er i regi av Den islamske republikk Iran.

- Jeg er veldig imot dette. Jeg har engasjert meg på opposisjonens side i Iran, og det bør være naturlig for norske politikere å gjøre det. Jeg stusser litt over den manglende viljen til å uttrykke en tydelig støtte til den iranske opposisjonen, sier Tybring-Gjedde, som er andre nestleder i Utenriks- og forsvarskomiteen, til Nettavisen.

- Jeg synes det er helt unødvendig og uheldig. Som medlem av et regjeringsparti, har ikke jeg fått informasjon om hvorfor vi skal ha så tett kontakt med Iran. Så lenge jeg ikke har fått en forklaring på dette, er jeg imot det, sier Tybring-Gjedde.

Tybring-Gjedde har lenge vært en sterk kritiker av det iranske regimet, og mener norske investeringer i Iran ikke skal gå på bekostning av prinsipielle verdier.

- Her er det om å gjøre å være prinsippfast. Vi kan ikke selge moralen vår. Hvis det er en økonomisk driver her som gjør at vi skal droppe våre verdier, så er jeg imot det.

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp).

- Velger å gi regimet legitimitet

Frp-politiker og norskiraner Mazyar Keshvari er også kritisk til Sandbergs festdeltagelse.

- Jeg ser ikke nødvendigheten for at man skal ha denne typen relasjon med terrorregimet Iran. Fremskrittspartiets politikk har vært klar på dette, lenge før jeg kom inn i politikken. Jeg ser ikke at man skal være så nært et regime som er i ferd med å destabilisere hele Midtøsten. Her har du et regime som aktivt destabiliserer i Irak, i Afghanistan, i Syria og i Jemen, sier fylkesleder i Oslo Frp, Mazyar Keshvari, til Nettavisen.

- Er du kritisk til at Sandberg deltok på denne festen?

- Ja, det er det ingen tvil om, sier Keshvari.

- Den fremste eksportartikkelen til Iran er terrorisme og destabilisering. Og så velger et land som Norge å gi dette regimet legitimitet ved å ha omgang på denne måten. Det er klart det er skuffende, sier han.

Fylkesleder i Oslo Frp, Mazyar Keshvari.

Iran er kjent for sine omfattende menneskerettighetsbrudd, undertrykking av kvinner med obligatorisk hijab-påbud og dødsstraff mot mindreårige.

- Da min kone (Ingvil Smines Tybring‐Gjedde red.anm.), som er statssekretær i Olje- og energidepartementet, skulle på offisiell reise til Iran i november i fjor, kunne hun ikke reise på grunn av sikkerhetsmessige årsaker. Årsaken var at hun nektet å gå i hijab, og da kunne ikke iranske sikkerhetsvakter garantere for hennes sikkerhet, sier Tybring-Gjedde.

- Jeg ønsker Tybring-Gjedde, Keshvari og alle andre en god påske, svarer Sandberg på kritikken, og utdyper:

- Nowruz er over 3000 år gammelt, og det har ingenting med Den islamske republikk Iran å gjøre. Nowruz betyr fred, vennskap, kampen mot alt som er negativt.

Leder i Iran Human Rights, Mahmood Amiry-Moghaddam.

- Absurd å se Sandberg sitte på fremste rekke

Amiry-Moghaddam påpeker at Iran årlig fordømmes av FN for brudd på menneskerettigheter, og at det er et av verstinglandene når det gjelder bruken av dødsstraff generelt, og spesielt mot mindreårige.

- Det som er oppsiktsvekkende, er at Norges justisminister Per Sandberg er fra et parti, Frp, som har uttrykt sterke meninger om islamsk terrorisme og hijab. I og med at dette ikke er et diplomatisk møte, men en fest hvor man kan takke høflig nei, så står denne tilstedeværelsen i sterk kontrast til offisiell norsk politikk og regjeringen og Frps standpunkt, slik vi hører om hver dag, sier Amiry-Moghaddam.

- Iran er et land som undertrykker kvinner og henretter mennesker som ble idømt dødsstraff som barn. Kvinner som trosser hijabpåbudet, risikerer å bli dømt til piskeslag. Det er absurd å se Per Sandberg på fremste rekke på en fest som arrangeres av dette regimet, sier Amiry-Moghaddam.

- Jeg mener ikke at vi skal bryte diplomatisk forbindelser, men dette er tross alt ikke et diplomatisk møte mellom Norge og Iran, legger han til.

Den iranske ambassaden opplyser at deres presseansvarlig ikke er tilgjengelig for å snakke med Nettavisen.

