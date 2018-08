Første dødsdømt henrettet i Tennessee på nesten ti år

Den amerikanske delstaten Tennessee brukte torsdag en omstridt, dødelig injeksjon da de henrettet en mann som var dømt til døden for å voldta og drepe et barn.

Billy Ray Irick er første innsatte som henrettes i Tennessee siden desember 2009.

Amerikansk høyesterett hadde tidligere på dagen avvist en anmodning om utsettelse av henrettelsen og bekymringene for at henrettelsesmetoden ville kunne påføre den dømte smerter tilsvarende følelsen av å bli brent levende, fra innsiden og ut. Henrettelsen ble gjennomført som planlagt, med middelet midazolam som gjør objektet bevisstløs og skal virke som bedøvelsesmiddel, et av de mest kontroversielle punktene ved metoden.

Billy Ray Irick ble henrettet torsdag. Foto: Tennessee Department of Correction via AP / NTB scanpix

Ved flere anledninger har det vist seg at den dødsdømte ikke har vært helt bevisstløs likevel når de dødelige injeksjonene settes etterpå. Medisinske eksperter har advart om at hvis personen allerede er i en smertetilstand, kan det være at midazolam ikke er kraftig nok til å gjøre eller holde vedkommende bevisstløs. Da vil de påfølgende injeksjonene, som skal lamme og stanse hjertet og andre funksjoner i kroppen, kunne medføre smerte.

Mange steder har delstatsmyndigheter måttet endre innhold i injeksjoner fordi det er blitt vanskelig for myndigheten i få tak i midazolam, som hittil i år er brukt ved 3 av 14 henrettelser. Mange produsenter nekter å selge midazolam til bruk i henrettelser.

Den 59-årige Irick ble dømt i 1986 for å ha voldtatt og drept 7 år gamle Paula Dyer mens han satt barnevakt for henne.

– Jeg ønsker bare å si at jeg er virkelig lei meg. Og det … det er det, var Iricks siste ord i Nashville i Tennessee før prosessen med injeksjonen begynte torsdag. Han ble erklært død klokka 19.48 lokal tid.

