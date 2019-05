Første homofile ekteskap inngått på Taiwan

De to første likekjønnede parene i Taiwans historie inngikk fredag ekteskap etter at myndighetene åpnet for det.

To par, et mannlig og et kvinnelig, var de første til å registrere seg som ektepar så fort offentlige kontorer åpnet i Taiwan fredag morgen, lokal tid. Det ble markeringen for at kampen for likekjønnede par til å inngå ekteskap er over. Taiwan er første landet i Asia til å tillate dette.

På 17. mai sa et flertall i Taiwans nasjonalforsamling blant de folkevalgte ja til å vedta loven som lar likekjønnede par inngå permanent partnerskap. Deretter kan parene søke myndighetene om å registrere seg som gifte.

Da velgerne i Taiwan gikk til valg i fjor, stemte de samtidig rundt temaet og sa i folkeavstemningen i november nei til å åpne for likekjønnede ekteskap, men avstemningen var ikke bindende. Høyesterett i landet slo fast at å ikke tillate likekjønnede ekteskap ville være et brudd på menneskerettighetene og dermed i strid med grunnloven.

