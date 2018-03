Første tilfellet av «super-gonoré» registrert i England - kan ikke behandles med vanlig antibiotika

Ble smittet etter et one night stand i Sørøst-Asia. Leger over hele verden er bekymret over spredningen av motstandsyktig «super-gonoré» - også i Norge.

En engelskmann har blitt smittet av «super-gonoré», altså en motstandsdyktig type gonoré som ikke lar seg behandle med antibiotika, skriver BBC.

Ifølge Public Health England er dette det første registrerte tilfellet hvor infeksjonen ikke kan kureres med de vanligste anitibitoikatypene, azitromycin og ceftriakson. Det bekrefter også Verdens helseorganisasjon og Det europeiske senter for forebygging av og kontroll med sykdommer.

Første tilfellet



Mannen skal ha hatt en partner i England, men bli smittet av gonoré etter et one night stand i Sørøst-Asia.

Helsepersonell er nå i gang med å kontakte mannens tidligere sexpartnere i håp om å forhindre spredning av sykdommen. Hans britiske partner skal ikke ha fått sykdommen, og det er heller ikke oppdaget andre tilfeller av «super-gonoré» i England.

Mannen har altså blitt behandlet med azitromycin og ceftriakson, men antibiotikaen har ikke hatt noen virkning.

- Dette er første gangen vi har sett et tilfelle med så høy mostandsdyktighet mot begge medisinene og mot de fleste andre vanlige antibiotikatypene, sier doktor Gwenda Hughes fra Public Health England.

Mannen skal nå behandles med en siste type antibiotika. Han vil bli fulgt opp av helsepersonell, og blir testet igjen neste måned.

BRUK KONDON: Har du ofte sex med forskjellige partnere, må du teste deg for gonoré hyppig, anbefaler Folkehelseinstituttet.

- En meget smart bakterie



Det er lenge siden de første legene gikk ut og advarte om motstandsyktig super-gonoré.

Verdens helseorganisasjon (WHO) advarte i 2017 mot spredning av sykdommen, da med bakgrunn i to studier publisert i tidsskriftet PLO Medicine, skrev NTB. WHO omtalte da situasjonen som veldig alvorlig, og meldte om tre rapporterte tilfeller av antibiotikaresistent gonoré. De befant seg i Japan, Frankrike og Spania.

– Gonoré er en meget smart bakterie. Hver gang det introduseres en ny type antibiotika utvikler den resistens, uttalte Teodora Wi, en ekspert i WHO.

På verdensbasis får rundt 78 millioner mennesker gonoré hvert år, og sykdommen smitter gjennom seksuell kontakt mellom slimhinner i kjønnsorganene, hals eller endetarm.

Økning i Norge



For kun få uker siden gikk også Folkehelseinistituttet ut med samme advarsel, etter det ble kjent at antall tilfeller av gonoré og syfilis i Norge økte med 28 og 19 prosent fra 2016 til 2017.

Gonokokker, de små bakteriene som gir gonoré, har en uttalt evne til å utvikle reistens mot antibiotika. Seniorrådgiver Øivind Nilsen ved avdeling for seksuelt overførbare og smittsomme sykdommer uttrykte nylig sin bekymring.

– Gonoré er en av de mikrober vi kjenner med størst potensial for antibiotikaresistens. Mens vi tidligere kunne bruke vanlig penicillin er vi i dag der at behandlingen må gjøres intravenøs og vi har bare én type antibiotika som er effektiv i dag. Vi ser nå økende antall i Norge og verden av resistens mot medisinen vi bruker nå. Kombinert med at sykdommen oppfattes som lett og behandle og ikke veldig alvorlig, er dette bekymringsfullt, sa Nilsen til NTB.

Kan være symtomfrie



Ifølge FHI er omtrent halvparten av alle kvinner som får gonoré symptomfrie, mens menn vanligvis vil få symptomer. Vanlige symptomer hos både kviner og menn er urinveisinfeksjon som gir svie ved vannlating og utflod. Menn kan få ømme testikler, mens kvinner kan få smerter i nedre mageregion.

I 20 prosent av tilfellene kan ubehandlet gonoré hos kvinner medføre bekkeninfeksjon (dvs. betennelse i eggstokker, livmor eller egglederne) og dermed økt risiko for infertilitet, kroniske magesmerter og svangerskap utenfor livmoren. Hos menn kan ubehandlet gonoré forårsake innsnevering av urinrøret og betennelse i bitestiklene eller prostata.

