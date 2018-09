To personer er bekreftet omkommet under tyfonen Mangkhut på Filippinene. Myndighetene frykter at tallet vil stige.

Politifolk i byen Baguio opplyser at to kvinner er funnet døde etter et ras forårsaket av det kraftige regnet under uværet.

Samtidig opplyser Ricardo Jalad, som leder sivilforsvaret på Filippinene, at to redningsarbeidere er omkommet i regionen Cordillera, hvor Baguio ligger. Det er uklart om dette er kvinnene som er tatt av raset, eller to andre personer.

– Antall døde kommer etter hvert til lå stige, sier Jalad.

Mangkhut traff den nordlige delen av øya Luzon natt til lørdag lokal tid. Vindkastene ble målt til 70 meter per sekund.

Rundt 10 millioner mennesker bor i området, og mange av dem er fattige. Den voldsomme vinden blåste av tak, en flyplass fikk skader, og regnet utløste flere skred.

Nord på Luzon ligger det også svært viktig jordbruksområder, hvor innhøstingen av ris og mais så vidt er i gang. Bøndene kan ha mistet betydelige deler av avlingene på grunn av uværet.

Den ekstremt kraftige tyfonen ble nedgradert til kategori 4 etter at den nådde kysten. Etter å ha rast over Luzon beveget uværet seg videre i retning Kina og Hongkong.

På Taiwan er en kvinne omkommet etter å ha blitt tatt av en kraftig bølge forårsaket av Mangkhut.

(©NTB)

Mest sett siste uken