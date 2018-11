Frykter savnede i Camp Fire-brannen aldri vil bli funnet

Over 200 er fortsatt savnet. Regn forverrer forholdene for letemannskapene.

LOS ANGELES (Nettavisen): Søndag kom nyheten om at myndighetene har hundre prosent kontroll på brannen nord i California.

Camp Fire-brannen er den mest alvorlige i delstatens historie, men selv om den nå er under kontroll er arbeidet langt fra over.

Fortsatt er 203 mennesker savnet i brannen, et tall som på et tidspunkt var på over 1000.

Men for hver dag som går, blir sjansene større for at redningsarbeidet aldri blir fullført, og at noen av de savnede aldri vil bli funnet.

- Er det en mulighet for at det kan ha skjedd at noen ble fullstendig oppslukt av flammer og at det derfor ikke vil være noe vi kan finne? Jeg vil si at det dessverre er muligheter for det, sa sheriff i Butte Count, Kory Honea, på mandag.

- Det er ikke noe som er lett med dette. Det er bare en situasjon uten like, fortsatte Honea ifølge Los Angeles Times.

Tøffe forhold

I skrivende stund har 88 mennesker mistet livet i Camp Fire-brannen. 620 kvadratkilometer er herjet av brannen. 19.000 bygninger, for det meste bolighus, er brent ned.

Redningsmannskapene finner imidlertid stadig mindre menneskelevninger, noe sheriff Honea sier er oppmuntrende. I tillegg har 2700 mennesker som ble meldt savnet, blitt funnet i live.

Det har vært meget tøffe forhold for etterforskerne. Varmen fra brannen har ført til at gjort så stor skade at man noen ganger kun har funnet beinrester, noe som gjør det vanskelig å identifisere liket.

Det har blant annet vært årsaken til at tallet på antall omkomne har variert. Det var for eksempel et tilfelle der levninger fra det man trodde var fra to personer viste seg å være fra tre.

Noen ganger har mannskapet gått tilbake til brannsteder to, tre ganger for å være sikker på at de ikke går glipp av noe.

- Vi gjør alt vi kan for å finne levninger, for å identifisere dem og returnere dem til deres familier, sier sheriff Kory Honea.

SHERRIF: Kory Honea møter evakuerte fra byen Paradise under en Thanksgiving-middag i Chico i California.

Når det gjelder identifisering, har utviklingen gjort at dette går mye raskere, skriver Los Angeles Times. Nå kan en DNA-analyse bli gjort i løpet av noen timer. Over 500 mennesker jobber for øyeblikket med å identifisere levninger etter brannen.

Regn-problemer

Regnet nord i California har hjulpet brannmannskapene med å få kontroll på brannen, men det har gjort livet vanskeligere for letemannskapene.

Regner har blitt blandet med aske, noe som fører til noe som kan ligne på leire. Derfor har letemannskapet blitt nødt til å ha med seg vann og forsiktig vaske bort leiren for å finne ut om det er menneskelevninger de har funnet.

Mannskapene har de siste to ukene brukt mesteparten av tiden i området rundt byen Paradise. 14.000 hjem ble ødelagt i byen som nesten er totalt rasert.

En ny regnstorm er ventet i området de kommende dagene, noe som kan gjøre situasjonen enda verre for letemannskapene.

Andre skogbranner pågikk samtidig som Camp Fire-brannen flere steder i California. Sør i delstaten omkom tre personer.

