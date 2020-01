Frykter ytterligere 1.000 er virussmittet i Wuhan

Ytterligere 1.000 mennesker i Wuhan kan være smittet av coronaviruset i tillegg de smittetilfellene som allerede er bekreftet, sier byens ordfører.

Zhou Xiangwang sier ifølge den statlige kinesiske kringkasteren CCTV at basert på antall pasienter som er innlagt på sykehus for tester eller observasjon i Wuhan, er det sannsynlig å anta at minst 1.000 nye smittetilfeller vil bli bekreftet snart.

Hittil er det bekreftet til sammen 1.975 tilfeller av virussmitte i Kina, de aller fleste er i Hubei-provinsen der Wuhan ligger.

