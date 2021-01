FT: Tyskland fraråder bruk av AstraZeneca-vaksine på eldre

Tyske myndigheter har skrevet et utkast der de anbefaler at AstraZenecas covid-19-vaksine ikke gis til personer over 65 år, skriver Financial Times.

– Det er ikke nok tilgjengelig informasjon til å fastslå om vaksinen er effektiv for dem over 65, heter det i en uttalelse fra vaksinekomiteen ved Robert Koch-instituttet, skriver avisen. Komiteen anbefaler derfor at vaksinen kun gis til personer mellom 18 og 64 år. Instituttet sier de to vaksinene som er godkjent i EU – fra Pfizer/Biontech og Moderna – er «tilsvarende med tanke på sikkerhet og effektivitet. I Norge er det foreløpig ikke gjort noen vurdering om Astra-Zeneca-vaksinen ikke skal gis eldre. – Vi avventer opplysninger fra det europeiske legemiddelbyrået EMA. Disse offentliggjøres når vaksinen blir godkjent. Da vil vi vurdere den informasjonen og beslutte bruken av denne vaksinen sier overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet. (©NTB)

