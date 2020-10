Full møtestopp i FN-hovedkvarteret

Presidenten i FNs hovedforsamling, Volkan Bozkir (bildet), har avlyst all møtevirksomhet i FN-hovedkvarteret etter at det er påvist koronasmitte hos fem medlemmer av en delegasjon. Foto: AP / NTB Foto: (NTB scanpix)

FN har avlyst all møtevirksomhet i hovedkvarteret i New York, etter at fem i staben til et av medlemslandene har testet positivt for korona.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Presidenten i FNs hovedforsamling, Volkan Bozkir, kontaktet tirsdag alle de 193 medlemslandene og opplyste at alle møter inntil videre må gjennomføres virtuelt. Ifølge diplomatkilder er det fem ansatte i Nigers delegasjon, som teller 17 personer, som har testet positivt. FN driver nå smittesporing for å se hvem de fem kan ha vært i kontakt med. Mellom 1.300 og 1.400 har til daglig sitt arbeid i FN-bygningen i New York. (©NTB)

Reklame Her får du tak i munnbind på nett