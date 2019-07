Full stopp for torskefisket i Østersjøen

Torskebestanden øst i Østersjøen er truet. EU-kommisjonen har innført forbud mot kommersiell fangst fram til nyttår.

Forbudet ble varslet tirsdag og trådte i kraft samme dag. Svenske myndigheter har vært en pådriver for forbudet, og Martin Rydgren fra Sveriges hav- og vannmyndigheter ønsker avgjørelsen velkommen. Men han understreker at torsken også sliter med miljøproblemer.

– Torsken har problemer som følge av oksygenmangel, redusert saltinnhold og det at bestanden er meget utsatt for parasitter. Hvis man ser på den naturlige dødeligheten, er den tre ganger så høy som fisket, sier Rydgren.

– Forbudet er naturligvis et bidrag, men det må arbeides videre på flere hold slik at vi får et bedre miljø i Østersjøen, legger han til.

Fiskeforbudet påvirker torskefisket fra Falsterbro, som ligger sør for Malmö, til Kalmar på østkysten. Det er det første forbudet i sitt slag fra EU-kommisjonen som gjelder en art i Østersjøen.

Fritidsfiskere kan imidlertid fortsette som før, og det gjelder også unntak for småskalafiske.

