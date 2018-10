Funn i Vatikan-ambassade kan løse 35 år gammelt mysterium

Italiensk politi etterforsker menneskelevninger som er funnet i Vatikanets ambassade i Roma.

Vatikanet opplyser at beinfragmenter fra menneskelevningene ble oppdaget under restaureringsarbeid på annekset til Vatikan-ambassaden i Roma, som ligger ved siden av det kjente museet Villa Borghese.

Italienske medier skriver at rettsmedisinere undersøker om beinfragmentene kan tilhøre Emanuela Orlandi, melder Reuters.

Orlandi var datteren til et medlem av Vatikan-politiet. Hun var bare 15 år gammel da hun forsvant sporløst etter en musikkleksjon i Roma i 1983.

Versert rykter

Det har versert teorier om at 15-åringen kan ha blitt bortført av en kriminell organisasjon for å presse tjenestemenn i Vatikanet i forbindelse med et pengelån.

En annen teori er at hun ble bortført for å presse fram en løslatelse av den fengslede tyrkeren Mehmet Ali Agca, som var dømt for attentatplaner mot pave Johannes Paul II i 1981.

Statsadvokat Giuseppe Pignatone leder etterforskningen og har opprettet en egen rettsmedisinsk gruppe som skal analysere DNA-prøver av beinrestene for å påvise alder, kjønn og tidspunkt for dødsfallet.

Broren til den forsvunne jenta, Pietro, har ledet en omfattende kampanje over flere tiår for å finne svaret på hva som skjedde med søsteren.

Politiet skal også undersøke om beinfragmentene kan tilhøre en annen tenåring, Mirella Gregori, som forsvant sporløst i Roma 40 dager før Orlandi, skriver The Guardian.

Demonstranter holder opp et bilde av Emanuela Orlandi med påskrift: «Marsj for sannheten og rettferd for Emanuela» under en demonstrasjon på Petersplassen i 2012.

Kan være en sammenheng

Moren til Gregori har tidligere sagt at datteren svarte på dørklokka hjemme i leiligheten i Roma, og fortalte foreldrene at hun skulle ut og snakke med en venn fra skolen. Men hun kom aldri tilbake igjen.

Politiet utelukker ikke at det kan være en sammenheng mellom de to forsvinningssakene.

Mest sett siste uken