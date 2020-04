G20: Koronapandemien har avslørt systematiske svakheter i verdens helsevesener

Koronapandemien har avslørt systematiske svakheter i verdens helsevesener, sier helseministere fra de 20 viktigste økonomiene i verden i en uttalelse mandag.

Helseministrene i G20 deltok i et videomøte søndag. Etter å ha mottatt kritikk for virusresponsen vedgår landene at pandemien har avslørt systematiske svakheter i helsesystemer i verden.

– Den har også vist svakheter i det globale samfunnets evne til å forebygge og svare på pandemitrusler, heter det i en uttalelse fra G20.

De sier de vil gjøre globale helsesystemer mer effektive ved å dele kunnskap og tette gapet i lands muligheter til å svare på slike trusler.

USAs avgjørelse om å holde tilbake midler til Verdens helseorganisasjon (WHO) ble ikke nevnt under møtet.

