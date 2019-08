G7-møte uten felles erklæring

Emmanuel Macron har bestemt at det ikke blir noen felles slutterklæring etter helgens G7-møte. Sist trakk Donald Trump sin støtte til en erklæring på overtid.

Når lederne for verdens viktigste økonomier samles, er det vanlig at de kommer med en felles uttalelse.

Frankrikes president Emmanuel Macron, som for tiden også er G7-leder, har bestemt at slik blir det ikke ved helgens møte i sørfranske Biarritz, skriver Politico.

Fornærmet Trump trakk seg

Grunnen til at Macron avviker fra tradisjonen skal være at han ønsker å unngå en gjentakelse av det som skjedde etter toppmøtet i fjor sommer. Da trakk Donald Trump sin støtte til slutterklæring etter at de sju stats- og regjeringssjefene var blitt enige om en tekst. Den amerikanske presidenten var fornærmet på Canadas statsminister Justin Trudeau etter at sistnevnte kritiserte USAs straffetoll på en pressekonferanse.

– Trudeau fremsto så ydmyk og mild under møtene våre på G7, bare for senere å stille på en pressekonferanse etter at jeg dro, der han sier at «USAs toll er en fornærmelse» og at han «ikke vil bli herset med». Veldig uærlig og svak. Vår toll er et svar til hans 270 prosent på meieriprodukter, skrev Trump på Twitter etter å ha forlatt møtet.

Foreløpig nei til Russland

Selv om Macron ikke legger opp til noen felles uttalelse fra møtet, ser han på møtet i Biarritz som svært viktig. På en pressebrifing onsdag kveld omtalte han samlingen som et avgjørende øyeblikk i kampen for å bevare den multilaterale, liberale verdensordenen. Det er ingen liten oppgave i en verden der USA og Kina fortsatt er på randen av en handelskrig, Italia er midt i en regjeringskrise, Tysklands økonomi er svekket og Storbritannia er på vei ut av EU – med eller uten en avtale.

Samtidig er han ikke klar for å slippe Russland inn i den bilaterale G7-varmen riktig ennå, slik Trump har tatt til orde for.

– Det er viktig at Russland på sikt kan bli en del av G8 igjen, men det er en ufravikelig betingelse at det blir en løsning på konflikten med Ukraina. Å si at de kan komme tilbake uten at det stilles krav vil være en strategisk tabbe og dypt urettferdig, sa Macron. Han la til at han er forsiktig optimist med tanke på å få til et toppmøte i Paris mellom Ukraina, Russland, Frankrike og Tyskland.

