Ga Trump fingeren – fikk sparken

Bildet av den kvinnelige syklisten som viste fingeren til USAs president gikk verden rundt.

NEW YORK (Nettavisen): Juli Briskman syklet langs en veistrekning nord i delstaten Virginia da hun ble passert av president Donald Trumps bilkortesje.

Hun viste Trump fingeren og ble fotografert idet hun gjorde det. Det bildet ble raskt spredt i sosiale medier og – i tråd med hvordan sosiale medier fungerer – både elsket og hatet.

Litt senere fortalte hun sjefene sine hos Akima LLC, som leverer tjenester til myndighetene, at det var hun som var avbildet. Da tok de henne med inn på et rom og ga henne sparken, før hun ble eskortert ut av bygningen.

- Jeg var ikke engang på jobb da jeg gjorde dette, men de sa at jeg forbrøt meg mot deres regelverk for oppførsel, sier Briskman ifølge The Washington Post.

Akima har ikke kommentert saken overfor avisen.

Briskman forteller at de henviste til avsnitt 4.3 i sitt regelverk for oppførsel i sosiale medier. Hun har ikke skrevet noe om dette i sosiale medier, men postet bildet uten å kommentere eller identifisere seg selv. På bildet er hun heller ikke ikledd noe som kan knyttes til arbeidsgiveren.

Det ironiske er at det faktisk er Juli Briskman som håndterte selskapets nærvær i sosiale medier. Hun fant faktisk en grov melding fra en av direktørene i selskapet på Facebook under en diskusjon om «Black Lives Matter»: «Du er et jævla liberalt-tilbakestående rasshøl».

Meldingen var rettet mot en annen ansatt i Akima, som reagerte på at direktøren representerte selskapet på en slik måte i sosiale medier.

Da Briskman informerte ledelsen om dette, endte det med at den middelaldrende, mannlige direktøren vasket kommentaren og fortsatte i jobben.

Den sjansen får ikke Juli Briskman, som er 50 år gammel og enslig forsørger for to barn.

