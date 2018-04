Gallup: Trump gjør det like bra på gjenvalg-målinger som Obama og Clinton

Donald Trump har tilsvarende oppslutning på gjenvalg-målinger som Barack Obama og Bill Clinton hadde under deres første mellomvalg.

En ny meningsmåling fra Gallup viser at USAs president Donald Trump har en 59 prosent oppslutning blant registrerte velgere som mener han ikke fortjener å bli gjenvalgt. 37 prosent mener imidlertid at han fortjener å bli gjenvalgt.

Både Bill Clinton (38 prosent) og Barack Obama (37 prosent) hadde tilsvarende oppslutning på målinger ved deres første mellomvalg i henholdsvis oktober i 1994 og oktober i 2010.

George W. Bush hadde ved sitt første mellomvalg i 2002 enda høyere oppslutning (60 prosenti september) blant velgere som ønsket ham gjenvalgt. Allerede til høsten står Trump overfor sitt først mellomvalg.

Den siste Gallup-målingen ble gjennomført i tidsperioden 9. april til 15. april. Både Obama og Clinton hadde imidlertid bedre tall å vise til hvis man ser på målingene for april måned i mellomvalgsåret, skriver Gallup.

- Falt til samme nivå Trump

«Hans gjenvalgstall matcher ikke tallene til Clinton (40 prosent i april 1994) og Obama (46 prosent i mars 2010) om våren i deres første mellomvalgsår. Men innen velgerne stemte under disse presidentenes første mellomvalg om høsten, hadde prosentandelen av velgerne som mente Clinton og Obama fortjente å bli gjenvalgt, falt til samme nivå Trump er på nå,» skriver Gallup.

Resultatene av mellomvalg blir ofte ansett som en «folkeavstemning» for den sittende presidenten. Både Clinton og Obama opplevde at partiet deres led store tap i deres første mellomvalg. I mellomvalget i 1994 og 2010 mistet demokratene henholdsvis 53 og 63 seter i Representantenes hus, noe som førte til at republikanerne fikk flertall begge gangene.

Ett snaut år etter terrorangrepene i USA, karet republikanerne til seg seks nye seter i Representantenes hus under Bush sitt første mellomvalg i 2002.

Kan miste flertallet til høsten

Hvis ikke populariteten til Trump øker før mellomvalget til høsten, risikerer republikanerne å miste flertallet i Representantenes hus. For tiden har de 44 seter mer enn demokratene. Sistnevnte trenger dermed å vinne 23 nye seter for å sikre seg flertall i Representantenes hus.

Blant republikanske velgere er det 78 prosent som mener Trump fortjener å bli gjenvalgt. Tilsvarende tall for uavhengige velger og demokrater er henholdsvis 32 prosent og seks prosent.

