Lena Headey, Peter Dinklage, Kit Harington og Emilia Clarke, alle fra «Game of Thrones» på scenen under den 71. utgaven av Emmy Awards i Los Angeles natt til mandag. Foto: AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

«Game of Thrones» fikk pris for beste dramaserie, den gjeveste prisen, under Emmy-utdelingen i Los Angeles natt til mandag.

HBO-suksessen var nominert i hele 32 kategorier, men fikk ikke så mange priser som det først så ut til at de kunne få. De stakk riktig nok av med den gjeveste prisen, beste dramaserie. Peter Dinklage fikk pris for beste mannlige birolle i «Game of Thrones». (©NTB)