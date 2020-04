Den israelske opposisjonslederen Benny Gantz ber om mer tid for å få på plass en koalisjonsregjering i Israel.

Gantz fikk for nesten fire uker siden i oppdrag å danne regjering av Israels president Reuven Rivlin. Det ble holdt valg i landet 2. mars, det tredje på mindre enn et år.

Uten noen klar vei til å skaffe det nødvendige flertallet i nasjonalforsamlingen med partier i opposisjon til Benjamin Netanyahu, har Gantz begynt å jobbe for å få på plass en samlingsregjering.

Forhandlingene mellom partene har imidlertid så langt ikke resultert i noen enighet, og tidsfristen som er satt for Gantz løper ut like før midnatt mandag.

I en uttalelse fra Gantz' parti Blått og hvitt heter det lørdag at partiet har bedt om en to ukers utsettelse av fristen for å få på plass en regjering sammen med Netanyahu, og peker på krisen forårsaket av koronaviruspandemien.

(©NTB)