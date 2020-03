Ganz får i oppdrag å danne regjering i Israel

Et flertall i den israelske nasjonalforsamlingen stiller seg bak Benny Gantz, og presidenten har derfor bedt opposisjonslederen om å danne regjering.

Et flertall av de 120 representantene i Knesset slutter opp om tidligere forsvarssjef Benny Gantz og felleslista Blått og hvitt, som søndag fikk i oppdrag av president og president Reuven Rivlin å danne regjering.

Tre valg på under et år har ikke løst den fastlåste politiske situasjonen i landet, men Avigdor Lieberman og partiet Yisrael Beiteinu valgte til slutt opposisjonens side og krisen kan være løst.

Benjamin Netanyahus tid som statsminister kan dermed være over, og for ham venter nå en rettssak der han står tiltalt for bestikkelser, svindel og tillitsbrudd.

