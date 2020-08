Går med på å evakuere Navalnyj

Legene på sykehuset i Sibir går med på å la regimekritikeren Aleksej Navalnyj bli fløyet til Tyskland.

Det opplyser sykehuset fredag kveld.

Et tysk ambulansefly står klar i byen Omsk til å frakte den alvorlig syke og komatøse Navalnyj til Berlin. Et tysk legeteam har fått undersøke ham og konkluderte tidligere fredag med at tilstanden hans var god nok til at han kunne flyttes.

Legene på sykehuset i Sibir sa tidligere at Navalnyjs tilstand var for ustabil til at han kunne flyttes.

