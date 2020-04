Gates' stiftelse øker støtten til WHO

Verdens helseorganisasjon (WHO) får mer i støtte fra Bill og Melinda Gates etter at USAs president Donald Trump stopper utbetalingen til FN-organisasjonen.

Stiftelsen er den nest største bidragsyteren til WHO etter USA og øker støtten fra 100 til 250 millioner dollar. USA ga i fjor om lag 400 millioner, skriver Reuters.

Ekteparet understreker at det trengs en internasjonalt koordinert innsats gjennom WHO for å håndtere koronapandemien.

– Ingen organisasjon er perfekt, men dette er bare en internasjonal innsats som kommer til å hjelpe oss gjennom dette, og WHO ble dannet etter den andre verdenskrig for å håndtere akkurat slike ting. Å stanse bevilgningene nå gir absolutt ingen mening, sier Melinda Gates et intervju med ABC News.

