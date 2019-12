GAVI etablerer lager med en halv million ebolavaksiner

GAVI-stiftelsen varsler at den vil betale for et lager med 500.000 ebolavaksiner. De skal deles ut gratis til fattige land med ebolautbrudd.

GAVI er en internasjonal vaksineallianse som jobber for at fattige land skal få bedre tilgang til vaksiner. Norge er en av de største bidragsyterne. – Dette er en historisk milepæl i menneskehetens kamp mot denne forferdelige sykdommen, sier GAVIs styreleder Ngozi Okonjo-Iweala torsdag, etter en to dager lang samling i New Delhi. Stiftelsen vil bruke 178 millioner dollar – over 1,6 milliarder kroner – på å finansiere prosjektet. Vaksinene skal deles ut fra nå og fram til 2025. Det er en ebolavaksine fra det amerikanske selskapet Merck Sharp and Dohme (MSD) som i første omgang kommer til å fylle lageret. Vaksinen ble godkjent av EU i november. Men GAVI understreker at det også kan være aktuelt å kjøpe vaksiner fra andre selskaper såfremt de fyller kriteriene til Verdens helseorganisasjon. For øyeblikket er det kun vaksinene til MSD som gjør det, ifølge stiftelsen. Også selskapet Johnson & Johnson har utviklet en ebolavaksine som er blitt brukt til å bekjempe ebolaepidemien som har herjet Kongo siden 2018. I alt 73 land, deriblant Kongo, India og Indonesia, kvalifiserer til å få gratis tilgang til vaksinelageret. Ebola-viruset har en dødelighet på opptil 90 prosent. Det smitter via blod, kroppsvæsker og organer fra smittede personer eller personer som nylig har dødd av viruset. (©NTB)

