General løslatt etter protester mot Netanyahu

En israelsk domstol løslot søndag den tidligere generalen Amir Haskel, som ble pågrepet under en demonstrasjon mot statsminister Benjamin Netanyahu dagen før.

Haskel demonstrerte sammen med hundrevis av andre utenfor den israelske statsministerboligen i Jerusalem da han ble pågrepet sammen med flere andre.

Demonstrantene krever Benjamin Netanyahus avgang som statsminister og viser til den alvorlige korrupsjonstiltalen mot ham.

«Vi vil ha en regjering som er fri for korrupsjon» het det på noen av bannerne til demonstrantene, mens andre ropte slagord og omtalte Netanyahu som «crime-minister».

Haskel har inntatt en ledende rolle i protestbevegelsen og flere kjente israelere rykket ut til den tidligere generalens forsvar og hevdet at det var snakk om en politisk motivert pågripelse.

Israelsk politi hevder at lørdagens demonstrasjon var ulovlig, men landets fungerende politisjef Motti Cohen beklaget søndag likevel pågripelsen.

– Politiets oppgave er å sikre alle ytringsfrihet og rett til å demonstrere, samt opprettholde ro og orden, uansett hvem protestene går ut over, hvem de som protesterer er, eller hvilke meninger de måtte ha, sier Cohen.

Politiet hevder at de tilbød seg å løslate Haskel og to andre mot at de ikke gjenopptok demonstrasjonen utenfor statsministerboligen, noe de tre nektet å love.

Haskel ble framstilt for varetektsfengsling søndag, men retten fant ingen grunn til å fengsle ham og understreket at retten til å protestere er helt grunnleggende i et demokrati.

(©NTB)