George Floyd ropte 21 ganger at han ikke kunne puste

21 ganger ropte George Floyd at han ikke kunne puste før han døde. Det viser nye utskrifter fra opptakene fra politimennenes kroppskameraer.

I en utveksling kort etter at han var lagt i bakken, sa Floyd til politimannen Derek Chauvin at «du kommer til å drepe meg».

– Så slutt å snakke, slutt å rope, for snakk tar en helvetes masse oksygen, svarte Chauvin.

Chauvin er siktet for forsettlig drap etter at han satte kneet på halsen til Floyd i sju minutter slik at han kort etter døde.

George Floyds dødsfall 25. mai ble også filmet av flere vitner og utløste en massiv protestbevegelse i USA og rundt i verden mot rasisme og politivold.

