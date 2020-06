George Floyds bror møtte i Kongressen

Philonise Floyd møtte onsdag i Kongressen og ba de folkevalgte innføre reformer og få en slutt på politivolden som kostet broren George livet.

Afroamerikaneren George Floyd døde etter en brutal pågripelse i Minneapolis 25. mai, og den ansvarlige politimannen er siktet for forsettlig drap.

Hendelsen utløste store protester mot politivold og rasisme verden over og ga ny næring til kravet om politireformer i USA.

– Jeg er her for å be dere om å få en slutt på dette. Få en slutt på smerten. Vær snille og lytt til det jeg har å si til dere, sa Philonise Floyd til medlemmene av justiskomiteen i Representantenes hus.

– Jeg kunne ikke hjelpe George den dagen han ble drept, men ved å snakke med dere i dag kan jeg kanskje bidra til at han ikke døde forgjeves, sikre at han ikke bare blir nok et ansikt på en T-skjorte, sa han.

– Nok er nok. Menneskene som marsjerer i gatene, sier at nok er nok. Vær de lederne dette landet og denne verden trenger. Gjør det riktige, sa Floyd.

– Dere ble valgt av folket for å snakke på våre vegne, for å få til positive endringer. Georges navn betyr noe, og nå har også dere mulighet til å sikre at deres navn betyr noe, sa han.

